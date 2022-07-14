Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как нарушителя законодательства РФ

Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении стримингового сервиса Twitch — поисковики будут обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства.
На Twitch составлен протокол из-за распространения «фейков» о спецоперации на Украине.
«В связи с невыполнением американской IT-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
Информировать об этом пользователей будут действовать «до полного устранения нарушений» компанией.
Роскомнадзор также составил административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации — «фейков о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины».
В апреле Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении Google за несоблюдение российского законодательства. После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали маркировать сервисы компании в поиске как нарушителей российского законодательства.
Фото на обложке: salarko /
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