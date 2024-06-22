На портале правовой информации официально опубликован закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 11 и 15 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации"».

Роскомнадзор теперь может блокировать «зеркала» запрещенных сайтов сам

Новости