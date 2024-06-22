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Роскомнадзор теперь может блокировать «зеркала» запрещенных сайтов сам

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На портале правовой информации официально опубликован закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 11 и 15 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации"».

Роскомнадзор теперь может блокировать «зеркала» запрещенных сайтов сам
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Документ передает Роскомнадзору полномочия Минцифры о признании сайта «зеркалами» ранее заблокированных запрещенных порталов и вступает в действие с момента публикации.

По новым правилам РКН теперь сможет самостоятельно и признавать сайты копиями запрещенных, и блокировать их по собственному решению. Ранее правообладатели или представители федеральных органов власти при обнаружении «зеркал» обращались в Минцифры.

Только после признания ведомством сайта копией запрещенного дело переходило к РКН, который уже ставил в известность провайдеров хостинга, операторов связи и поисковые системы о необходимости блокировки. Новый закон исключает из цепочки Минцифры и передает все полномочия непосредственно РКН.

Фото на обложке: Unsplash

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