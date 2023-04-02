Индия провела успешное испытание многоразовой ракеты-носителя RLV LEX

Индийская организация космических исследований (ISRO) завершила тестовую посадку в автономном режиме многоразовой ракеты-носителя RLV LEX. Аппарат совершил мягкую посадку, замедлившись с 350 км/ч.

Как сообщается на сайте ISRO, запуск прошел на испытательном полигоне вблизи города Читрадурга (штат Карнатака). Ракета была закреплена в виде подвесного груза на вертолете Chinook ВВС Индии.

Летательный аппарат поднялся на высоту 4,5 км, после чего ракета отсоединилась и в автоматическом режиме «выполнила маневры захода на посадку, опираясь на системы навигации, наведения и управления».

Ракета совершила мягкую посадку на взлетно-посадочной полосе с применением системы торможения на основе парашюта. В сообщении отмечается, что маневр прошел «по той же возвратной траектории, как если бы аппарат прилетел из космоса».

Фото: ISRO

В начале посадки скорость RLV LEX составляла 350 км/ч. ISRO также подчеркивает, что ракета-носитель стала первым космическим аппаратом, поднятым на вертолете для осуществления тестовой посадки.

«С LEX мечта об индийской ракете-носителе многоразового использования становится на шаг ближе к реальности», — говорится в сообщении.

Фото на обложке: ISRO