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Индия провела успешное испытание многоразовой ракеты-носителя RLV LEX

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Индийская организация космических исследований (ISRO) завершила тестовую посадку в автономном режиме многоразовой ракеты-носителя RLV LEX. Аппарат совершил мягкую посадку, замедлившись с 350 км/ч.

Индия провела успешное испытание многоразовой ракеты-носителя RLV LEX

Как сообщается на сайте ISRO, запуск прошел на испытательном полигоне вблизи города Читрадурга (штат Карнатака). Ракета была закреплена в виде подвесного груза на вертолете Chinook ВВС Индии.

Летательный аппарат поднялся на высоту 4,5 км, после чего ракета отсоединилась и в автоматическом режиме «выполнила маневры захода на посадку, опираясь на системы навигации, наведения и управления».

Ракета совершила мягкую посадку на взлетно-посадочной полосе с применением системы торможения на основе парашюта. В сообщении отмечается, что маневр прошел «по той же возвратной траектории, как если бы аппарат прилетел из космоса».

RLV LEX

Фото: ISRO

В начале посадки скорость RLV LEX составляла 350 км/ч. ISRO также подчеркивает, что ракета-носитель стала первым космическим аппаратом, поднятым на вертолете для осуществления тестовой посадки.

«С LEX мечта об индийской ракете-носителе многоразового использования становится на шаг ближе к реальности», — говорится в сообщении. 

Фото на обложке: ISRO

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