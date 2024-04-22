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Автодилеры до конца 2024 года запустят платформу для торговли автомобилями между собой

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 года запустит платформу для торговли машинами между юрлицами. У физлиц доступа к ней не будет. Для запуска проекта потребуется 60–100 млн рублей, которые в основном пойдут на создание IT-инфраструктуры.

Автодилеры до конца 2024 года запустят платформу для торговли автомобилями между собой

«Платформа РоАД b2b» — это аукционная онлайн-площадка по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, пишут «Ведомости».

Для членов ассоциации стоимость размещения объявления — около 500 рублей, для остальных — 1000 рублей. На первом этапе предполагается выставить на аукцион порядка 150 тыс. машин.

В РоАД также планируют отдельно организовать аукцион битых машин. Искать будут по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации.

Фото на обложке: Unsplash

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