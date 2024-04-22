Автодилеры до конца 2024 года запустят платформу для торговли автомобилями между собой

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 года запустит платформу для торговли машинами между юрлицами. У физлиц доступа к ней не будет. Для запуска проекта потребуется 60–100 млн рублей, которые в основном пойдут на создание IT-инфраструктуры.
«Платформа РоАД b2b» — это аукционная онлайн-площадка по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, пишут «Ведомости».
Для членов ассоциации стоимость размещения объявления — около 500 рублей, для остальных — 1000 рублей. На первом этапе предполагается выставить на аукцион порядка 150 тыс. машин.
В РоАД также планируют отдельно организовать аукцион битых машин. Искать будут по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации.
Фото на обложке: Unsplash
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