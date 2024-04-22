Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 года запустит платформу для торговли машинами между юрлицами. У физлиц доступа к ней не будет. Для запуска проекта потребуется 60–100 млн рублей, которые в основном пойдут на создание IT-инфраструктуры.

Автодилеры до конца 2024 года запустят платформу для торговли автомобилями между собой