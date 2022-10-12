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Компания «Роббо» начнет осваивать китайский рынок образовательной робототехники

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская компания-разработчик образовательной робототехники и франчайзер сети детских кружков робототехники «Роббо» получит 20 млн рублей на адаптацию продуктов «Роббо Класс» и «Роббо Клуб» для китайского рынка.

Компания «Роббо» начнет осваивать китайский рынок образовательной робототехники

Ранее «Роббо» выиграла конкурс Russia-China Competition 2021, после чего уже в 2022 году открыла представительство в Китае.

Финансирование поступит в качестве гранта по итогам конкурса «Экспорт-Цифровые технологии» в рамках проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Полученные средства компания потратит на адаптацию проектов «Роббо Класс» и «Роббо Клуб» под специфику региона.

В планах компании — открытие кружков программирования и робототехники для детей, а также оборудование инженерных классов «Роббо». Ожидается, что первые продажи франшизы и поставки инженерных классов в китайские школы начнутся в 2023 году.

По словам основателя и продюсера «Роббо» Павла Фролова, объем китайского рынка робототехники по итогам 2022 года может составить 30% от мирового, поэтому компания видит перспективы развития в стране. 

В последние годы сфера работотехники привлекает все больше инвестиций. За 2021 год стартапы в этой области смогли получить свыше $17 млрд. 

Фото на обложке: Tatyaby / Shutterstock

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