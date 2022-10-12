Компания «Роббо» начнет осваивать китайский рынок образовательной робототехники

Российская компания-разработчик образовательной робототехники и франчайзер сети детских кружков робототехники «Роббо» получит 20 млн рублей на адаптацию продуктов «Роббо Класс» и «Роббо Клуб» для китайского рынка.
Ранее «Роббо» выиграла конкурс Russia-China Competition 2021, после чего уже в 2022 году открыла представительство в Китае.
Финансирование поступит в качестве гранта по итогам конкурса «Экспорт-Цифровые технологии» в рамках проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Полученные средства компания потратит на адаптацию проектов «Роббо Класс» и «Роббо Клуб» под специфику региона.
В планах компании — открытие кружков программирования и робототехники для детей, а также оборудование инженерных классов «Роббо». Ожидается, что первые продажи франшизы и поставки инженерных классов в китайские школы начнутся в 2023 году.
По словам основателя и продюсера «Роббо» Павла Фролова, объем китайского рынка робототехники по итогам 2022 года может составить 30% от мирового, поэтому компания видит перспективы развития в стране.
В последние годы сфера работотехники привлекает все больше инвестиций. За 2021 год стартапы в этой области смогли получить свыше $17 млрд.
Фото на обложке: Tatyaby /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Служба поддержки клиентов в EdTech: на что обратить внимание при найме и как выстроить работу такой команды
- 2 Три фактора привлекательности Индонезии для российского EdTech'а
- 3 НИУ ВШЭ выяснил, достигают ли выпускники онлайн-курсов своих карьерных целей
- 4 UI для поколения TikTok: как создавать образовательные веб-интерфейсы для подростков
- 5 Исследование рынка российского корпоративного обучения: пандемия оказалась сильнее тысяч санкций
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2022
14 октября 2022
15 октября 2022