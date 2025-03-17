Roblox представила ИИ для внутриигровой генерации 3D-моделей

Cube 3D позволяет создавать 3D-модели по единому текстовому запросу. Например, пользователь может попросить Cube 3D смоделировать футуристичный красный автомобиль или кожаную куртку мотоциклиста черного цвета. «Этот вид внутриигровой генерации с использованием ИИ открывает совершенно новый уровень творчества. Игроки смогут персонализировать свой опыт способами, которые разработчики даже не могли себе представить», — отметили в Roblox.

Быстрая разработка видеоигр. Версия Cube 3D с открытым исходным кодом предоставит любому пользователю возможность настраивать и обучать модель, а также создавать плагины на собственных данных, утверждают в компании. Там добавили, что Cube 3D позволит независимым разработчикам работать быстрее и браться за более крупные проекты.

В Roblox также анонсировали три дополнительные ИИ-инструмента, которые станут доступны в ближайшие месяцы: генерацию текста, преобразование текста в речь и распознавание речи. В частности, генерация текста даст разработчикам возможность добавлять в игры беседы с интерактивными неигровыми персонажами (non-player character, NPC). С помощью преобразования текста в речь разработчики смогут включить в игры повествование, заставить NPC говорить или озвучить подсказки. Распознавание речи позволит геймерам использовать голосовые команды.

Бета-версия Cube 3D станет доступна до конца недели в Roblox Studio и через API.

Roblox была выпущена в 2006 году американскими бизнесменами Давидом Базуки и Эриком Касселем. Платформа позволяет создавать собственные игры и играть в проекты, разработанные другими пользователями.

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