Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Robosharing и Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Создатель роботов Robosharing и платформа дополненной реальности Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей от оператора. Стартапы являются выпускниками совместной программы МТС и ИТМО. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Robosharing и Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей

Проекты получат доступ к рабочей зоне на ВДНХ с 5G-сетью, необходимому оборудованию и ресурсам, экспертную поддержку специалистов МТС.

Robosharing создает роботов для автоматизации логистических, производственных и уборочных процессов. Fastep разрабатывает платформу дополненной реальности для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию.

Компании стали выпускниками образовательной онлайн-программы МТС и ИТМО для разработчиков решений в сетях нового поколения. Программа стартовала в марте этого года. В ее финал прошли шесть стартапов.

Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов.

Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта. Авторам лучших решений дают гранты.

Фото: FrankHH / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

23 августа 2020

HSE Inc

24 августа 2020

Junior summer camp

24 августа 2020

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма