Создатель роботов Robosharing и платформа дополненной реальности Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей от оператора. Стартапы являются выпускниками совместной программы МТС и ИТМО. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Robosharing и Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей