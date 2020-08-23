Robosharing и Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей
Создатель роботов Robosharing и платформа дополненной реальности Fastep станут резидентами Центра 5G МТС и получат по 500 тысяч рублей от оператора. Стартапы являются выпускниками совместной программы МТС и ИТМО. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Проекты получат доступ к рабочей зоне на ВДНХ с 5G-сетью, необходимому оборудованию и ресурсам, экспертную поддержку специалистов МТС.
Robosharing создает роботов для автоматизации логистических, производственных и уборочных процессов. Fastep разрабатывает платформу дополненной реальности для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию.
Компании стали выпускниками образовательной онлайн-программы МТС и ИТМО для разработчиков решений в сетях нового поколения. Программа стартовала в марте этого года. В ее финал прошли шесть стартапов.
Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов.
Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта. Авторам лучших решений дают гранты.
Фото: FrankHH / Shutterstock
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