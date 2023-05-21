В ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России

В отеле Top Stars Hotel в Абу-Даби начал работу робот-дворецкий, разработанный резидентом «Сколково», пермской компанией Promobot. Устройство получило имя Мухамед.

Робот обеспечивает услуги приема и размещения гостей: встречает их, осуществляет заселение и выселение, выдает и принимает ключи-карты от номеров. Для получения ключа постояльцу достаточно предъявить паспорт.

Кроме того, устройство может помочь клиентам отеля вызвать такси, заказать трансфер и получить консультацию — например, узнать о доступных услугах, деталях инфраструктуры и дополнительных предложениях.

Фото: пресс-служба Promobot

Как отмечает пресс-служба компании, Мухамед — единственный робот в ОАЭ, оснащенный системой check-in с возможностью распознавания паспортных данных и выдачей ключей доступа к номерам.

Это первый запуск робота-дворецкого от Promobot за рубежом. С марта 2023 года подобная разработка компании функционирует в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области. С 2018 года предприятие внедряет свои устройства в работу МФЦ в Москве, Екатеринбурге, Перми, Якутске и других городах.

Фото: пресс-служба Promobot

«Наш робот в МФЦ экономит примерно 40 минут рабочего времени сотрудников ежедневно, и эта цифра продолжает расти. Робот — идеальный сотрудник: всегда в хорошем настроении, никогда не опаздывает и не совершает ошибок», — сообщает сооснователь и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

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