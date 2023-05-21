Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В отеле Top Stars Hotel в Абу-Даби начал работу робот-дворецкий, разработанный резидентом «Сколково», пермской компанией Promobot. Устройство получило имя Мухамед.

В ОАЭ запустили первого робота-дворецкого из России

Робот обеспечивает услуги приема и размещения гостей: встречает их, осуществляет заселение и выселение, выдает и принимает ключи-карты от номеров. Для получения ключа постояльцу достаточно предъявить паспорт.

Кроме того, устройство может помочь клиентам отеля вызвать такси, заказать трансфер и получить консультацию — например, узнать о доступных услугах, деталях инфраструктуры и дополнительных предложениях.

Робот-дворецкий в ОАЭ

Фото: пресс-служба Promobot

Как отмечает пресс-служба компании, Мухамед — единственный робот в ОАЭ, оснащенный системой check-in с возможностью распознавания паспортных данных и выдачей ключей доступа к номерам.

Это первый запуск робота-дворецкого от Promobot за рубежом. С марта 2023 года подобная разработка компании функционирует в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области. С 2018 года предприятие внедряет свои устройства в работу МФЦ в Москве, Екатеринбурге, Перми, Якутске и других городах.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Робот-дворецкий в МФЦ

Фото: пресс-служба Promobot

«Наш робот в МФЦ экономит примерно 40 минут рабочего времени сотрудников ежедневно, и эта цифра продолжает расти. Робот — идеальный сотрудник: всегда в хорошем настроении, никогда не опаздывает и не совершает ошибок», — сообщает сооснователь и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Регистрация компании в ОАЭ — что нужно знать? Личный опыт
  2. 2 «Здесь больше денег, и поэтому сюда все хотят»: интервью с сооснователем YallaMarket
  3. 3 Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ
  4. 4 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
  5. 5 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 мая 2023

Льготные кредиты на инвестиционные цели для субъектов МСП

21 мая 2023

«Лидеры цифровой трансформации»

21 мая 2023

Sovcombank Team Challenge 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ