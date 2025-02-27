Компания сооснователя «Яндекса» начнет тестировать роботов-курьеров в Японии
Avride, стартап сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, запустит роботов-курьеров в Японии, сообщает TechCrunch. На этой неделе они начнут доставлять заказы из ресторанов и продукты в центре Токио в сотрудничестве с японской компанией Rakuten.
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В прошлом году Avride начала длительный процесс сертификации в Японии, и теперь, после его завершения, компания начинает коммерческие операции в стране. На первом этапе планируется запустить 10 роботов, но в дальнейшем их количество может увеличиться, пишет TechCrunch.
Другие проекты. В октябре Avride подписала многолетний контракт с американской Uber, охватывающий как роботов-курьеров, так и беспилотные автомобили. Роботы компании уже используются для доставки еды через сервис Uber Eats в Остине, Далласе и Джерси-Сити. Запуск беспилотных автомобилей Avride на платформе Uber ожидается в конце 2025 года в Далласе.
Кроме того, в США на данный момент задействованы 100 роботов Avride для доставки по территории Университета Огайо благодаря партнерству с американской компанией Grubhub. Также стартап Воложа развивает небольшой проект по доставке в Сеуле.
- Avride принадлежит Nebius Group (ранее называлась Yandex N.V.), которую возглавляет Волож. Это бывшая материнская компания «Яндекса», которая летом прошлого года продала российские активы консорциуму инвесторов. Nebius вышла из состава акционеров «Яндекса», сохранив за собой международный бизнес.
Фото на обложке: Don Huan / Shutterstock / FOTODOM
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