Глава Tesla и SpaceX, а также самый богатый человек планеты по версии Forbes Илон Маск назвал сроки запуска производства роботов-гуманоидов. Их будут собирать на заводах Tesla, они смогут заменить человека на предприятии в условиях нехватки рабочей силы.
Подробностями проекта по выпуску роботов-гуманоидов от Tesla Илон Маск поделилися на мерпориятии по случаю открытия завода производителя в городе Остин, штат Техас, где с недавнего времени располагается штаб-квартира Tesla. Слова Маска приводит телеканал CNBC.
Tesla планирует начать производство роботов Optimus, похожих на человека, в 2023 году. Однако прототип робота компания до сих пор не представила.
Илон Маск впервые рассказал о планах Tesla выпускать роботов-гуманоидов еще в августе 2021 года. Согласно разработке, Tesla Bot будет 173 см в высоту, весить 57 кг и двигаться со скоростью 8 км/ч. Восприятие внешнего мира роботом-гуманоидом собираются доверить нейросетям, и использовать для этого технологии беспилотного вождения Tesla.
Глава Tesla также рассказал о разработке беспилотного роботакси. Маск назвал это «проектом огромного масштаба». Впрочем, миллиардер уже неоднократно – последний раз в 2019 году – говорил, что Tesla вскоре запустит беспилотное такси в некоторых городах США.
Фото на обложке: Phonlamai Photo /
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