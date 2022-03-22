В московском ТЦ заработал роботизированный ломбард

В московском торговом центре заработал роботизированный ломбард российской разработки. Он оценивает и принимает ювелирные изделия из золота и серебра. Процесс оценки занимает четыре минуты.
Об установке роботизированного ломбарда в торговом центре «Измайловский» в Москве сообщили в пресс-службе «Мосгорломбарда».
Робот-ломбард принимает ювелирные изделия из золота и серебра. Аппарат сам оценивает изделия – процесс занимает четыре минуты. По сообщению «Мосгорломбарда», оценка происходит «с высокой точностью».
Если клиент согласен с оценкой, сотрудник «Мосгорломбарда» проводит его идентификацию, а сам клиент получает денежный перевод на банковскую карту под залог. Устройство оснащено хранилищем на 180 ячеек – в них изделия хранятся до выкупа владельцем.
По сообщению пресс-службы «Мосгорломбарда», устройство работает на базе робота Golden Exchange Robot, у которого нет аналогов в мире. Разработкой робота-ломбарда занималась компания «Голдминт».
Фото на обложке: LanKS /
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