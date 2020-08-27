Исследователи Intel разработали недорогого робота на базе смартфона

Исследователи компании Intel Маттиас Мюллер и Владлен Колтун создали недорогого робота на колесах на базе смартфонов. Телефоны используются для оснащения роботов датчиками, вычислительными функциями, связью и доступом к открытой экосистеме ПО. Об этом сообщает портал VentureBeat.

Робот получил название OpenBot. Отмечается, что его сборка обойдется примерно в $50.

Шасси робота спроектированы таким образом, чтобы их было можно распечатать на 3D-принтере. Робот оснащен четырьмя двигателями и обладает вырезами для контроллера и микроконтроллера. В него также встроены светодиоды, и предусмотрено крепление для смартфона и USB-кабеля.

Аккумуляторный блок подключается к выделенным клеммам для подачи питания на двигатели по мере необходимости. Встроенная плата Arduino Nano соединяется со смартфоном через USB, обеспечивая последовательную связь и питание.

Два передних колеса оснащены специальными датчиками, которые вместе с контроллером мотора позволяют регулировать скорость и направление движения робота в реальном времени.

Благодаря приложению Android, OpenBot может управляться с помощью готовых Bluetooth-совместимых игровых контроллеров PS4, Xbox и Switch. Кнопки на контроллерах могут использоваться для сбора данных и переключения между моделями поиска пути, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным портала, в робота можно встроить готовые модели автономной навигации, которые обнаруживают и отслеживают людей в пределах прямой видимости робота.

Отмечается, что разработчики провели тесты, чтобы сравнить производительность роботов с различными моделями смартфонов. Так, роботу, подключенному к бюджетному телефону, например, Nokia 2.2 удавалось обнаруживать человека и следовать за ним примерно в половине случаев.

Смартфоны среднего класса, включая Xiaomi Note 8, Huawei P30 Lite, Xiaomi Poco F1, постоянно отслеживали людей со скоростью 10 кадров в секунду или выше благодаря специальным ускорителям искусственного интеллекта телефонов.

«Эта работа направлена ​​на решение двух ключевых задач робототехники: доступности и масштабируемости. Полученные роботы недороги, но способны. Мы надеемся, что представленная работа откроет новые возможности для образования и широкомасштабного обучения», — комментируют разработчики.

Фото: VentureBeat