В России создадут человекоподобного робота для работы в открытом космосе

Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (оператор российского сегмента МКС) начали работу над созданием первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос.

«Целевая работа „Теледроид“ в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног. Робота планируют разместить на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции.

Робот будет действовать в режиме аватара и копировать движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые операций робот сможет выполнять самостоятельно.

Созданием робототехнической системы «Теледроид» занимается НПО «Андроидная техника» — создатели робота «Федора», который побывал на МКС в 2019 году. Все этапы разработки планируется завершить к 2025 году. После этого «Теледроид» будет храниться на поверхности научно-энергетического модуля.

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Фото: NicoElNino / Shutterstock