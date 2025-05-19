Минэк рассмотрит возможность разрешить роботам-доставщикам передвигаться по тротуарам и велодорожкам
Роботы-доставщиков могут интегрировать в дорожное движение. Об этом свидетельствует инициированный «Яндексом» и направленный в Минэкономразвития проект нового экспериментального правового режима (ЭПР), с которым ознакомился «Коммерсантъ».
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Как сообщают представители «Яндекса», ЭПР не только закрепит юридический статус роботов как участников дорожного движения, но и позволит им действовать согласно отдельным правилам. Ожидается, что в дальнейшем роботы смогут передвигаться внутри зданий, по обочинам, тротуарам, пешеходным зонам с максимальной скоростью до 25 км/ч, а также следовать сигналам светофоров.
Прописаны и алгоритмы действий в случае аварий с участием роботов. Если авария приведет к ущербу, информация будет передана через оперативные службы, а представители компании должны прибыть на место инцидента в течение двух часов. В случае выявления нарушений ответственность будут нести «исполнительный орган» компании, а также (или) диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние робота.
Инициатива направлена на расширение бизнеса рободоставки в 20 регионах, включая крупнейшие города страны. Для реализации На борту устройств будут установлены номера и QR-коды для контроля, а также обязательное страхование на сумму 500 тыс. рублей в случае ДТП.
- В конце прошлого года «Яндекс» зарегистрировал юрлицо для масштабирования доставки роботами. 16 декабря в ЕГРЮЛ появилось ООО «Рободоставка».
Фото на обложке: Alexander Chesarev / Shutterstock / FOTODOM
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