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В мире родились два ребенка, зачатые с помощью робота

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

MIT Technology Review сообщил о появлении на свет двух детей, в зачатии которых принимал участие робот. Не имеющий соответствующего опыта инженер использовал устройство, составляющими которого являются микроскоп, игла, чаша Петри и с помощью контроллера от приставки PlayStation провел процесс оплодотворения.

В мире родились два ребенка, зачатые с помощью робота

В мире появились первые дети, зачатые с помощью робота. Об этом пишет MIT Technology Review, процесс работы с роботом также описан в научном журнале.

В прошлом году инженер-механик стартапа Overture Life провел процесс оплодотворения яйцеклеток. Для этого он использовал роботизированное устройство, составляющими которого являются чаша Петри, механическая игла и микроскоп. Непосредственным процессом инженер управлял с помощью контроллера от PlayStation.

Участвовавшие в роботизированном оплодотворении пациентки забеременели, в этом году у них родились девочки. Издание уточняет, что в обоих случаях робоинъекция включала донорские яйцеклетки. После оплодотворения их имплантировали в матки пациенток.

Одна процедура ЭКО в США стоит около $20 тыс. Ученые рассчитывают, что использование их технологии позволит удешевить процедуру искусственного оплодотворения.

Стартап Overture Life ведет работу в США. По данным Crunchbase, с момента основания в 2017 году привлек в общей сумме $45 млн инвестиций.

Фото на обложке: ARLOU_ANDREI / Shutterstock

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