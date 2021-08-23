Большинство россиян готовы доверить уборку своего жилья роботом — исследование

Более трети россиян (38%) считают, что в ближайшем будущем роботы смогут взять на себя рутинные домашние дела. При этом у многих из них дома уже есть роботизированная бытовая техника: роботы-пылесосы, умные колонки и роботы-мойщики полов.

Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома и дачи «ВсеИнструменты.ру». Его провели в августе среди 1507 респондентов старше 18 лет из всех городов России, сообщил РБК.

Большинство участников исследования (64%) готовы доверить роботам полную уборку своего жилья, 48% — только чистку сантехники. 44% опрошенных хотели бы поручить искусственному интеллекту отвечать за них на телефонные звонки, еще 17% — сортировать мусор.

Самыми непопулярными ответами оказались приготовление пищи (11%), забота о детях и их обучение, присмотр за пожилыми людьми и оплату коммунальных услуг (по 7%). Меньше всего россиян готовы доверить искусственному интеллекту заботу о домашних животных (5%), первичное оказание медицинской помощи (3%) и управление личным транспортом (2%).

В прошлом году ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к искусственному интеллекту. Большинство опрошенных сообщили, что поддерживают развитие и внедрение этой технологии, либо относятся к ней нейтрально.

Тогда россияне были готовы использовать ее при получении госуслуг (68%), для решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), медицине (52%) и образовании (44%).

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Фото: Sharomka / Shutterstock