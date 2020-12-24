«Роботы-коллеги» будут консультировать посетителей в новом центре «Мои документы»

Первые в России «роботы-коллеги», разработанные во Владивостоке, будут консультировать посетителей открывшегося в понедельник флагманского центра «Мои документы» в ТРЦ «Щелковский» в Москве. Об этом в стало известно из релиза пресс-службы Promobot, поступившем в редакцию Rusbase.

Посетителей нового центра госуслуг будут встречать необычные сотрудники: человекоподобные роботы модели Robo-C. Это первые в России «роботы-коллеги»: впервые сразу два робота-двойника работают в одном месте и даже взаимодействуют друг с другом. Роботы созданы российской компанией Promobot: часть разработки происходила в Перми, часть — во Владивостоке, говорится в сообщении.

Отмечается, что роботы Алекс и Даша сидят за одним рабочим столом, встречают и консультируют посетителей центра. Взаимодействие с роботами происходит через единый интерфейс: одна камера, один микрофонный массив и тачскрин-дисплей. Роботы самостоятельно распознают лицо и голос человека, а затем вступают в контакт.

«Роботы консультируют посетителей по услугам центров «Мои Документы», в диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них. На тестовом этапе дроиды помогают узнать о необходимых для получения услуги документах, зарегистрироваться на портале mos.ru, рассказывают о проектах «Московское долголетие», «Здоровая Москва», «Спортивные выходные», «Москва — с заботой об истории» и других проектах центров госуслуг. В 2021 году спектр услуг, о которых роботы смогут рассказать и ответить на вопросы, расширится», - сообщили в компании.

Отмечается, что роботы представляют собой полностью антропоморфные машины — один робот имеет женскую внешность, второй - мужскую. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Это самый большой в мире показатель для роботов-двойников человека.

Фото: пресс-служба Promobot