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Кофе робуста побил рекорд стоимости за последние 12 лет

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Стоимость кофейных зерен робуста за последние неполные 12 лет выросла до рекордной. Причем рост оптовых цен наблюдается по всему миру. А поскольку именно из этого сорта чаще всего делают растворимый и молотый кофе, то и его цена ощутимо повышается. Увеличение стоимости  зерен напрямую связано с подорожанием удобрений и низкими урожаями — из-за погоды или из-за стремления фермеров выращивать более дорогие продукты.

Кофе робуста побил рекорд стоимости за последние 12 лет

По данным Bloomberg, на крупнейшем кофейном рынке в Европе — немецком — растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем в предыдущем году назад. В США ситуация чуть лучше и рост цен на кофе постепенно снижается, но и тут видна закономерность: более ощутимо замедляется рост цен на зерна, нежели на растворимый кофе.

Спрос на робусту в 2023 году превышает предложение по нескольким причинам. Глобальный кризис стоимости жизни подтолкнул любителей кофе к тому, чтобы покупать кофе более дешевых сортов (то есть перейти с арабики на робусту). 

При этом рост цен на удобрения ввиду экономического кризиса, вызванного геополитическими катаклизмами, влечет за собой не только удорожание зерна, но и пересмотр приоритетов производителей.

Издание отмечает, что вьетнамские фермеры в последний год решили перейти с кофе на более доходные культуры — например, дуриан или авокадо. В Бразилии, втором после Вьетнама крупнейшем кофейном рынке, большой урожай не позволила собрать засуха, а Индонезии — наоборот, ливни.

Все вместе это привело к тому, что производители не могут удовлетворить возросший спрос даже при резком скачке цен и при общемировом росте экспорта в сравнении с 2021-2022 гг. Агентство пишет, что поставки в октябре 2022 года — марте 2023 года на 4% превысили экспорт в 2021-2022 гг.

«Наблюдается такой сдвиг спроса с дорогого кофе [на более дешевый], что рынок неудовлетворен даже повышенным экспортом робусты», — цитирует Bloomberg руководителя консалтинговой компании J Ganes Consulting Джудит Гейнс.

Фото на обложке: Unsplash

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