Председатель совета директоров Tesla заработала около $32,5 млн от продажи акций автоконцерна

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм получила около $32,5 млн после продажи акций автоконцерна, которые резко выросли после победы политика Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом говорится в заявлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Внимание на него обратил Bloomberg.

Согласно отчетности Денхолм продала акции на общую сумму более $35 млн по цене от $310,052 до $320,003 за штуку 15 ноября. Сделки были частью заранее установленного торгового плана, который инсайдеры Tesla могут использовать для продажи ценных бумаг, отметило агентство.

Кроме того, председатель совета директоров автоконцерна реализовала опционы на акции, приобретя 112,39 тыс. бумаг по цене в $24,73 за штуку. Срок действия опционов истекал в 2025 году, а все транзакции были выполнены автоматически.

Tesla стала одной из самых успешных компаний после победы Трампа на выборах президента, так как ее гендиректор Илон Маск является одним из крупнейших сторонников политика, пишет Bloomberg. По его данным, акции автоконцерна с момента выборов в начале ноября выросли на 38%, увеличив его рыночную капитализацию более чем на $300 млрд. На момент публикации (14:21 мск) бумаги компании торговались по цене в $344,45 за штуку.

Денхолм стала председателем совета директоров Tesla в 2018 году. Ранее этот пост занимал Маск, который оставил его по соглашению с SEC — взамен с миллиардера сняли обвинения в мошенничестве. Они появились после того, как предприниматель опубликовал твиты о возможном выкупе акций Tesla по $420 за штуку.