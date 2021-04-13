RocketData полетит с «2ГИС»: навигатор инвестировал в белорусский стартап

Компания «2ГИС», входящая в экосистему «Сбера», инвестирует в развитие белорусского сервиса RocketData, который позволяет бизнесу управлять присутствием на популярных онлайн-площадках через единый интерфейс. В будущем «2ГИС» намерен получить полный контроль над стартапом.

«2ГИС» подписал обязывающие документы об инвестициях и о приобретении 47% RocketData, гласит пресс-релиз компании, полученный редакцией RB.RU. Во втором полугодии 2021 года ожидается увеличение доли «2ГИС» до 88% после получения необходимых регуляторных согласований. При этом операционное управление RocketData останется за текущей командой проекта.

С помощью RocketData компании взаимодействуют с пользователями различных платформ: сервисов с отзывами, карт, справочников, социальных сетей. Личный кабинет RocketData предоставляет удобный интерфейс для управления информацией о компании и её репутацией, — например, для обновления контактных данных, режима работы, фотографий, цен на товары и услуги, работы с отзывами клиентов, заявляют представители компании.

Интеграция с «2ГИС» и экосистемой «Сбера» позволит RocketData привлечь новых клиентов, выйти на новые рынки и запустить новые продукты. Инвестиции будут направлены, в частности, на создание единого личного кабинета для запуска рекламных кампаний в геосервисах и социальных сетях с геотаргетингом, анализа локального поиска и других продуктов.

«В рамках сделки инвестиции будут направлены на ускорение технологического развития RocketData и запуск дополнительных сервисов в сфере геомаркетинга, не имеющих аналогов не только в СНГ, но и во всём мире. С помощью инвестиций и компетенций нашего ключевого партнёра в лице «2ГИС» мы сможем построить один из лучших продуктов в мире в сфере управления онлайн-присутствием», — заявила Дарья Данилова, сооснователь и директор RocketData.

«Мы сотрудничаем с RocketData с 2019 года — сейчас возможности сервиса востребованы клиентами «2ГИС» в 15 крупных городах России, к концу года опция станет доступна бизнесу в большинстве городов России и Казахстана. С её помощью личный кабинет в «2ГИС» превращается в удобный инструмент для управления данными о компании и репутацией на популярных ресурсах», — считает Вера Гармаш, генеральный директор «2ГИС».

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Фото: postmodernstudio / Depositphotos