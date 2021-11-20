Rockstar Games извинилась за провальный релиз ремастеров классических GTA

Компания Rockstar Games, один из крупнейших и самых известных в мире разработчиков игр, принесла свои извинения за недоработанный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Это ремастер трех классических игр компании, благодаря которым она в основном прославилась в 2000-е.

Rockstar Games опубликовала на своем официальном сайте публичное извинение перед пользователями за неудачный релиз GTA: The Trilogy, ремастеры трех классических игр компании: GTA III, GTA: Vice City и GTA: San-Andreas.

Всем, кто купит GTA: The Trilogy – The Definitive Edition до 30 июня 2022 года, компания пообещала бесплатно подарить все три оригинальные игры.

Кроме того, разработчики уже выпустили патч, исправивший более 60 ошибок в играх. Патч пока доступен только для консольных версий, дата его релиза для ПК-версий пока не известна.

Представители Rockstar Games также попросили перестать оскорблять разработчиков ремастеров в социальных сетях.

«Обновленные версии классических игр были выпущены не в том виде, который соответствовал бы нашим собственным стандартам качества или ожиданиям наших фанатов. Мы планируем исправить технические недоработки и усовершенствовать все три игры. Каждый последующий патч приблизит их к тому виду, которого они заслужили», – заявили представители Rockstar Games.

Трилогия появилась в продаже 11 ноября и сразу получила крайне негативные отзывы от игровых критиков и рядовых геймеров.

На популярном сервисе Metacritic у сборника ремастеров катастрофически низкая оценка пользователей: 0,5 баллов. Это худший результат на портале, данные которого часто считаются эталоном для определения качества фильма, сериала или игры. Оценка профессиональных критиков не отображается, что также необычно для Metacritic.

Мишенью для критики оказались буквально все аспекты ремастеров, кроме, разве что, обновленной графики, которая, впрочем, также не оправдала надежды геймеров.

Среди основных этих аспектов: новые модели персонажей, переработанные объекты игрового мира, основные и второстепенные игровые механики и даже общая атмосфера каждой игры.

YouTube заполнили ролики, запечатлевшие многочисленные баги, обнаруженные пользователями в игре (и даже часовые подборки таких видео).

Пользователи жаловались на низкую производительность игр даже на консолях последнего поколения и современных игровых ПК (притом, что оригинальные игры вышли почти 20 лет назад).

Многие также остались недовольны ценой трилогии: $60 (более 4 тыс. рублей на территории России). Ее посчитали завышенной.

При этом оригинальные игры Rockstar Games убрала со всех торговых площадок. Правда, после скандала компания все же вернула их в продажу, но только в свой фирменный магазин для ПК.

Стоит отметить, что разработкой GTA: The Trilogy – The Definitive Edition занимался подрядчик Groove Street Games, который ранее портировал все три игры для Android и iOS.

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Фото: SubsonicDust/Reddit