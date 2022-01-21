Вице-президент «ВКонтакте» будет курировать направление в блокчейн-проекте TON

Вице-президент «ВКонтакте» Андрей Рогозов займется созданием продуктовых решений в блокчейн-проекте TON. Из VK он не уйдет и займет в компании должность советника генерального директора.

О назначении Андрея Рогозова на должность в руководстве TON пишет Coindesk.

Рогозов будет курировать направление создания продуктовых решений в блокчейн-проекте. Одно из таких решений – кошелек Tonkeeper. Также Рогозов рассказал изданию, что TON планирует интегрироваться с Telegram, однако от мессенджера не поступало комментариев по этому поводу.

Вместе с Андреем Рогозовым к проекту присоединились еще несколько человек. Он не стал уточнять изданию, на какие именно должности.

Андрей Рогозов занимал в VK должность генерального директора. В марте 2021 года Рогозов возглавил стратегический совет Mail.ru Group. Со второго квартала текущего года Рогозов станет советником генерального директора VK.

В 2018 году Павел Дуров начал собирать деньги на запуск блокчейн-платформы TON и выпуск криптовалюты Gram. В проект вложились более 170 инвесторов со всего мира, в том числе Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Сергей Солонин. Общая сумма привлеченных средств составила $1,7 млрд.

Проект TON свернулся после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США признала криптовалюту Gram ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта TON.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Coindesk