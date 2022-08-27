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Космический стартап Rogue Space Systems отправит в космос роботов для уборки мусора

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Американский космический стартап Rogue Space Systems уже в следующем году планирует запустить орбитальных роботов для сортировки космического мусора на ракетах SpaceX Илона Маска и United Launch Alliance.

Космический стартап Rogue Space Systems отправит в космос роботов для уборки мусора

Орбитальный мусор стал большой проблемой для космической отрасли. По мере увеличения количества запусков в космосе появляется все больше мусора, включая запасные части ракет и мертвые спутники. Это создает риски столкновения. 

Business Insider пишет, что Джером Гримметт, основатель и генеральный директор Rogue Space Systems, нашел решение проблемы: роботы в космосе.

Его стартап заключил контракт с космической компанией Exolaunch на два запуска на ракетах SpaceX, каждый из которых будет принимать на борт двух роботов. 

Позже будет еще один запуск на космическом корабле ULA в партнерстве с Космическими силами США и дополнительный рейс со SpaceX. На борту будет уже по одному роботу.

Первый запуск запланирован на февраль 2023 года, остальные будут ближе к маю.

«Мы создаем R2D2, но по-настоящему», – говорит Гримметт, ссылаясь на популярного персонажа «Звездных войн».

Сегодня у Rogue Space Systems всего четыре робота: Барри (следит за работой спутников), Laura (занимается разнообразной диагностикой), Charlie (пока на ранних стадиях производства) и Fred (сортировщик с четырьмя «руками»-манипуляторами).

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По словам Гримметта, его роботы будут подталкивать космический мусор к верхним слоям атмосферы, где он будет сгорать. За счет этого очистка пространства от лишних объектов вместо трех лет (как в некоторых проектах) будет занимать всего восемь месяцев.

По различным данным, вокруг Земли может быть от 120 до 140 млн осколков космического мусора. И, конечно, четыре робота – это очень небольшое количество, чтобы помочь убрать такой большой объем. Поэтому Rogue Space Systems намерены производить больше роботов и соответствующих запусков в будущем.

Фото на обложке: Eugene Chystiakov / Unsplash

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