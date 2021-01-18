«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии

«Рокетбанк» сообщил об окончательном закрытии. Об этом кредитная организация рассказала на своей странице в Instagram.

«Мы росли и старались не потерять главное — персональный подход к клиенту ... Мы сделали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно», — говорится в сообщении.

Банк поблагодарил клиентов за то, что они «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».

О сворачивании работы «Рокетбанка» его материнская компания Qiwi сообщила в марте 2020 года. Тогда в компании планировали до конца года свернуть маркетинговую активность, закрыть программу лояльности, повысить тарифы и сократить персонал. При этом в «Рокетбанке» отмечали, что организация не прекращает работу.

В мае клиенты «Рокетбанка» сообщали о проблемах с выводом денег и закрытием счетов. В группе QIWI тогда признали сложности с заявками от уходящих клиентов.

В июле глава Qiwi Борис Ким рассказал о причинах, по которым компании пришлось принять решение о сворачивании проекта. По его словам, клиенты банка оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой «Совесть».

Он пояснил, что разные люди брали кредит «Совести» и пользовались услугами «Рокетбанка». Кроме того, банк не удалось интегрировать в Qiwi-кошелек.

«Рокетбанк» был основан в 2013 году, Qiwi купила его за 700 млн рублей в 2017 году у банка «Открытие». Финтех-проект не имеет собственной лицензии и работал по банковской лицензии «Киви банка».

Фото: Teerasak Ladnongkhun / Shutterstock