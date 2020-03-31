Qiwi свернет бизнес «Рокетбанка» до конца года

«Рокетбанк» до конца года свернет маркетинговую активность, закроет программу лояльности, повысит тарифы и сократит персонал. Об этом в финансовой отчетности по итогам 2019 года сообщила компания Qiwi, которой принадлежит банк.

«Рокетбанк» был основан в 2013 году. Сначала он работал в партнерстве с банком «Интеркоммерц», затем перешел к банку «Открытие».

В 2017 году Qiwi выкупила у «Открытия» активы «Рокетбанка», в том числе бренды и программное обеспечение. К концу 2018 года завершился перевод клиентов, персонала и бизнес-процессов «Рокетбанка» под контроль Qiwi.

По итогам прошлого года убыток «Рокетбанка» составил 2,3 млрд рубей ($37,4 млн). По сравнению с 2018 годом убыток вырос на 118%.

Из отчетности Qiwi следует, что в начале прошлого года компания рассмотрела несколько возможностей для развития онлайн-банка. Речь шла как о развитии в рамках экосистемы компании, так и о продвижении в качестве отдельного проекта.

«В августе 2019 года совет директоров пришел к выводу, что инвестпрофиль «Рокетбанка» и его потребности в финансировании несовместимы со стратегией компании», — говорится в отчетности Qiwi.

Также компания отмечает, что у «Рокетбанка» было ограниченное взаимодействие с основным бизнесом Qiwi.

После этого компания пыталась частично или полностью продать онлайн-банк, однако так и не смогла найти покупателя.

Qiwi планирует повысить тарифы, сократить персонал и прекратить маркетинговую активность банка, в том числе закрыть программу лояльности. Это должно привести к оттоку клиентов. По оценке Qiwi, процесс сворачивания бизнеса «Рокетбанка» завершится к концу года.

Сам «Рокетбанк» в твиттере говорит, что не прекращает работу, но подтверждает повышение тарифов и сворачивание операций.

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Сегодня, завтра и ещё потом вы будете видеть много новостей о Рокетбанке. Какие-то будут правдивыми, какие-то очень не очень. Мы никогда вас не обманывали и всегда говорили всё как есть. В этот раз исключений не будет. — Рокетбанк (@rocketbank) March 24, 2020

Qiwi и «Тинькофф» предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов, накопленных в программе лояльности.

Фото: iJeab / Shutterstock