Приставы заблокировали один из счетов автодилера «Рольф»

Федеральная служба судебных приставов заблокировала один из счетов крупнейшего российского автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж.
Об этом «РБК» рассказала генеральный директор компании Светлана Виноградова.
Ранее в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» появилась информация о том, что суд наложил арест на счета автодилера «Рольф» в рамках расследования дела 2019 года в отношении владельца компании Сергея Петрова о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом отмечалось, что арест заморозил всю деятельность дилера.
По словам Виноградовой, приставы действительно произвели техническую блокировку, но только одного из счетов. Сейчас «Рольф» работает над разблокировкой этого счета.
При этом, как подчеркнула гендиректор компании, «все дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме». Ограничен лишь выкуп автомобилей с пробегом со свободного рынка.
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