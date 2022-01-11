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Rolls-Royce продал в России рекордное количество автомобилей в прошлом году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне купили в 2021 году более 300 автомобилей Rolls-Royce и стали первыми по этому показателю в Европе. Прошлый год стал рекордным по продажам автомобилей производителя в России, а лидерство в Европе по количеству купленных машин премиум марки наша страна удерживает уже третий год подряд.

Rolls-Royce продал в России рекордное количество автомобилей в прошлом году

О рекордных продажах автомобилей Rolls-Royce в России пишет РБК со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

2021 год стал рекордным для производителя по продажам своих автомобилей в России с момента начала поставок в страну в 1910 году. За прошедший год британский автопроизводитель реализовал в России более 300 автомобилей – страна стала крупнейшим в Европе рынком сбыта для Rolls-Royce. Самой продаваемой моделью стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan.

В прошлом году Rolls-Royce продал в мире 5,6 тысяч автомобилей – почти наполовину больше, чем в 2020 году. Продажи стали рекордными за 117-летнюю историю марки.

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Фото на обложке: Vitaliy Andreev / Shutterstock

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