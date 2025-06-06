Российская компания оформила декларацию на ввоз самого мощного в мире Rolls-Royce

Автомобиль Black Badge Spectre был презентован в феврале 2025 года. Модель была подана как «бунтарская» версия электромобиля Rolls-Roys Spectre, писало издание Motor. Такое исполнение может похвастать рекордной для марки отдачей — 659 лошадиных сил и 1075 Нм крутящего момента (предыдущий рекорд принадлежал Wraith Black Badge — 632 л.с., 870 Нм), а также двумя новыми функциями силовой установки, которые «подсмотрели» у легендарных авиационных двигателей Rolls-Royce Merlin.

Росаккредитация с сентября 2024 года по июнь 2025 года выдала восемь деклараций соответствия, позволяющих ввозить Rolls-Roys в страны Таможенного союза. Машины были испытаны в российских лабораториях и экспертных центрах. Среди моделей помимо Black Badge Spectre указаны люксовые внедорожники Cullinan, его более дорогая версия Cullinan Black Badge, электромобили Spectre, а также автомобили представительского класса Phantom. Декларации помимо «Универсальной сертификационной компании» оформляло ООО «Терра Ассистанс». Каждый раз документ выдается на одну машину с конкретным VIN, произведенную на заводе Rolls-Royce Motor Cars, дочерней компании BMW, в Чичестере (Западный Суссекс, Англия).

Как пояснил RB.RU владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов, данной сертификацией занимаются профессиональные посредники — например, ООО «Универсальная сертификационная компания» и ООО «Терра Ассистанс».

«Это говорит о более системном подходе и, вероятно, подготовке к росту продаж через автосалоны, а не только по спецзаказам», — добавил глава «Альянс Тракс».

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России был продан 151 новый автомобиль Rolls-Royce — на 74% больше, чем в 2023-м. За четыре месяца 2025 года этот показатель составил 66 единиц (+29% к тому же периоду прошлого года). Для сравнения, за 2022 год было продано 104 автомобиля Rolls-Royce. В 2021 году декларации оформляло только «БМВ Русланд Трейдинг», речь шла о вводе неограниченного числа машин в рамках их серийного выпуска. После начала военной операции, компания ушла из страны, распродала остатки автомобилей и уже в 2024 году продавала только запчасти.

По словам Иванова, уже можно говорить о стабильно высоком (или даже растущем) спросе на ультралюксовые автомобили в России прежде всего со стороны состоятельных клиентов, ориентированных на индивидуальные поставки. Эксперт добавляет, что рост числа деклараций не обязательно означает кратный рост продаж, но фиксирует легализацию ввоза, который ранее мог происходить менее формализовано — через единичные свидетельства, реэкспорт или временный ввоз.

«В условиях ужесточения регулирования и увеличившегося внимания к импорту техники бизнес ориентируется на прозрачное оформление. Кроме того, крупные импортеры заинтересованы в том, чтобы проходить все процедуры "в белую", включая сертификацию по техрегламентам ЕАЭС», — пояснил Иванов.

По словам эксперта, сегодня такие автомобили попадают в Россию, как правило, по параллельному импорту — напрямую от дилеров в третьих странах (например, ОАЭ, Казахстан, Китай). Обязательное оформление декларации соответствия ТР ТС 018/2011 («О безопасности колесных транспортных средств») требуется, если машина будет допущена к эксплуатации и поставлена на учет как новое ТС.

«Если ввозится единичный автомобиль (например, для частного лица), может использоваться свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), оформляемое по индивидуальной схеме. Однако для серийных поставок (даже в пределах 5-10 штук) оформление декларации упрощает допуск и регистрацию в ГАИ, особенно если это модель, ранее не представленная в РФ», — добавил Иванов.

Иванов оценил стоимость Cullinan Black Badge на российском рынке в сумму от 60 млн рублей, Phantom — от 55 млн рублей, а Black Badge Spectre – в 100 млн рублей.

Фото на обложке: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / FOTODOM