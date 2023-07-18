Компания бывшего министра связи выпустит смартфон на ОС Rosa Mobile уже осенью

Первый смартфон на операционной системе Rosa Mobile выйдет уже предстоящей осенью, пишет РБК. Устройство с похожим на iOS и Android интерфейсом будет стоить до 40 тыс. рублей.

Девайс создавался совместно с компанией 65apps, рассказал глава компании-разработчика НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий. По его словам, разработчики интегрировали в систему «лучший опыт пользователей Android и iOS», чтобы новым девайсом было удобно пользоваться и не пришлось переучиваться.

При этом «Роса» разработала все инженерные решения, в частности, переписаны драйверы для модуля Wi-Fi, камеры и т.д. При разработке ОС Rosa Mobile не использовали компоненты Android, это защитит от отключения со стороны Google, говорит Карпицкий. При этом на данной ОС можно запустить некоторые приложения Android.

Изначально на Rosa Mobile будут доступны банковские сервисы, Госуслуги и маркетплейсы. Однако для работы приложений, которые используют системы позиционирования, потребуется доработка.

У ОС появится свой маркетплейс приложений (RosaStore) с системными сервисами (телефонная книга, коммуникационная платформа), представители компании также ведут переговоры с независимыми разработчиками. Кроме того, на Rosa Mobile будет работать RuStore.

Как уточнил Карпицкий, первую партию смартфонов выпустят в Зеленограде на линии «Рутек». Хотя продукт рассчитан на обычных пользователей, в числе первых покупателей компания видит представителей госсектора и корпоративных заказчиков.

Произведенные «Рутек» смартфоны планируют внести в реестр Минпромторга. После этого девайсы можно будет продавать госструктурам и другим спецпотребителям.

«НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» принадлежит Леониду Рейману, который с 1999 по 2008 год возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

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