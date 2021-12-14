«Росатом» купит контрольную долю в производителе процессоров «Эльбрус»

«Росатом» планирует купить контрольный пакет акций российского разработчика процессоров «Эльбрус» АО МЦСТ. Решение о сделке может быть принято на ближайшем заседании совета директоров «Росатома» в 2021 году. Компания оценивается в 5-7 млрд рублей.

«Росатом» обсуждает получение контроля в АО МЦСТ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Вся компания оценивается в размере 5-7 млрд рублей. Госкорпорация уже провела due diligence и готовится к началу сделки. Решение о покупке может быть принято на ближайшем заседании совета директоров «Росатома», которое пройдет до конца 2021 года.

По данным источника, сделку инициировало правительство, которое недовольно показателями работы МЦСТ. Однако гендиректор МЦСТ Александр Ким назвал информацию о возможной покупке «лишь слухами».

За последние несколько лет контрольный пакет акций (около 70%) оказался сосредоточен в руках Кима. Миноритарными владельцами выступают топ-менеджеры предприятия. По итогам 2018 года чистая прибыль МЦСТ составила 40 млн рублей при выручке 2 млрд рублей.

МЦСТ в основном осуществляет поставки в госсектор, но в последние годы объем контрактов сокращался. В 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд рублей, а в 2019 году — только один на 1,3 млрд рублей. В декабре 2021 года МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора «Эльбрус 32С», получив от Минпромторга 7,14 млрд рублей.

Поглощение актива может происходит по поручению правительства. По данным одного из источников, аналогичное распоряжение дано «Росатому» в отношении активов «Крокус-Нано» (производит резистивную память ReRAM). Таким образом государство якобы хочет завести все крупнейшие технологические активы под управление госкорпораций. Предполагается, что это обеспечит им дополнительный финансовый поток и поможет встроиться в цепочки госпоставок.

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