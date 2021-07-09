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«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Корпорация «Росатом» ищет проекты в области развития неядерного бизнеса для участия в акселерационной программе. Победители смогут рассчитывать на инвестиции в прототип, поиск технологического партнера или на вложения в масштабирование проекта. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу

К участию приглашаются компании в сфере металлургии, технологии альтернативной энергетики, ТЭК, аддитивных технологий, химии, станкостроения, робототехники, приборостроения, цифрового моделирования, медицине, лазерных технологий, крупных электромашин и электроизоляционных материалов, силовой электроники, сверхпроводящих мероприятий.

Первый этап программы продлится три месяца. За это время участники изучат маркетинговую составляющую часть своего проекта, найдут рынок сбыта и сформируют предложение. 

Каждую команду будет курировать проектный консультант, сами консультации будут проходить в онлайн- и офлайн-режимах. Весь цикл распределяется на неделю и включает в себя постановку, проверку и прием результатов.

Подать заявку можно на сайте до 13 августа.





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