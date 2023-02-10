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«Росатом» займется IIoT и производством телекомоборудования

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В промышленный интернет вещей (IIoT) до 2030 года планируют инвестировать порядка 90 млрд рублей. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд рублей, еще 74,4 млрд рублей поступят из других внебюджетных средств.

«Росатом» займется IIoT и производством телекомоборудования

Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 года. С документом ознакомились «Ведомости».

Речь идет о проекте «Росатома» по производству телекоммуникационного оборудования, уточнил представитель госкорпорации. Он реализуется дочерним предприятием «Т-КОМ», производителем коммутаторов для построения и модернизации сетей передачи данных, на базе которых возможно развертывание сетей и устройств IIoT, добавил он.

Через семь лет, по плану правительства, должна появиться отечественная IIoT-платформа на основе больших данных для управления дискретным и непрерывным производством в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, промышленности, энергетике, ЖКХ, строительстве, образовании, транспорте и логистике.

Процент  платформенныроссийских решений для IIoT будет стремительно расти к 2030 г., поскольку западные вендоры ушли и продлять лицензии не будут, полагает Колесников. Пока неимпортозаместившиеся российские компании используют платформы OSI Soft PI System, AVEVA System Platform, PTC ThingWorx, Siemens MindSphere, Honeywell, Emerson и Yokogawa, указал эксперт.

Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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