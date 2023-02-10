«Росатом» займется IIoT и производством телекомоборудования

В промышленный интернет вещей (IIoT) до 2030 года планируют инвестировать порядка 90 млрд рублей. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд рублей, еще 74,4 млрд рублей поступят из других внебюджетных средств.
Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 года. С документом ознакомились «Ведомости».
Речь идет о проекте «Росатома» по производству телекоммуникационного оборудования, уточнил представитель госкорпорации. Он реализуется дочерним предприятием «Т-КОМ», производителем коммутаторов для построения и модернизации сетей передачи данных, на базе которых возможно развертывание сетей и устройств IIoT, добавил он.
Через семь лет, по плану правительства, должна появиться отечественная IIoT-платформа на основе больших данных для управления дискретным и непрерывным производством в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, промышленности, энергетике, ЖКХ, строительстве, образовании, транспорте и логистике.
Процент платформенныроссийских решений для IIoT будет стремительно расти к 2030 г., поскольку западные вендоры ушли и продлять лицензии не будут, полагает Колесников. Пока неимпортозаместившиеся российские компании используют платформы OSI Soft PI System, AVEVA System Platform, PTC ThingWorx, Siemens MindSphere, Honeywell, Emerson и Yokogawa, указал эксперт.
Фото на обложке: Zhuravlev Andrey /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как сделать российские заводы «умнее»?
- 2 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 3 «Газпром-медиа» стала еще одним претендентом на покупку «Мегафона»
- 4 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
- 5 Каждая десятая семья в России платит за интернет по завышенным на треть тарифам
ВОЗМОЖНОСТИ
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023
12 февраля 2023