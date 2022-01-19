«Росатом» запустит собственного виртуального оператора мобильной связи

О планах «Росатома» по запуску собственного виртуального оператора связи сообщил «Коммерсантъ». Проект MVNO (Mobile Virtual Network Operator) будет использовать инфраструктуру партнера, которым выступит существующий сотовый оператор. Такой подход позволяет избежать крупных вложений в создение инфраструктуры. По данным источников газеты, партнером «Росатома» станет Tele2.

«Гринатом» получил лицензию на оказание услуг мобильной связи сроком на пять лет 29 сентября 2021 года. Она начнет действовать в сентябре 2023 года.

Tele2 является единственным сотовым оператором в РФ, который активно развивает MVNO. Наиболее активно это направление развивает в сегменте банковских операторов, Так, например, на сети Tele2 работает MVNO «Газпромбанка». На конец 2020 года Tele2 предоставилял свою сеть для 20 MVNO с суммарной абонентской базой 4,8 млн пользователей.

Собеседник газеты на рынке телекома отметил, что у «Росатома» недостаточное число сотрудников, чтобы создавать для них собственного оператора. По его словам, номерную емкость Россвязь «Росатому» не выделяла, поэтому вероятно, госпорация будет арендовать номера у партнера.

«Росатом» может использовать собственного виртуального оператора для новых IoT-проектов, в том числе для «умного города», считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, запуск MVNO для госкорпорации наиболее выгодное решение, поскольку позволит не отдавать на сторону обработку данных «умных устройств», а вместо этого передавать их в собственные дата-центры.

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