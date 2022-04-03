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«Росатом» не будет менять стратегические цели на фоне геополитической ситуации

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что компания будет «стараться реализовывать» задачи, запланированные как к 2024, так и к 2030 году. По его словам, глобальную стратегию нельзя пересматривать «от месяца к месяцу».

«Росатом» не будет менять стратегические цели на фоне геополитической ситуации

«Пока у нас нет информации, чтобы принять серьезные корректирующие решения. Но при этом стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем», — сказал Лихачев.

Госкорпорация продолжает работу над программой «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ». Глава «Росатома» отметил, что основные составляющие проекта останутся неизменными, поскольку «это будущее не только атомной энергетики в России, но и всего мира».

Кроме того, компания не планирует вносить изменения в проекты, связанные с лидерством на глобальном рынке атомных технологий.

Топ-менеджер подчеркнул, что международная ситуация не могла не отразиться на деятельности компании, однако госкорпорация «не остановила ни одного объекта».

«Росатом» продолжил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), договорившись «оставить за скобками политику» и обсуждать исключительно профессиональное сотрудничество.

Фото: Pogodina Natalia / Shutterstock

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