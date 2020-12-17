«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу

Ирина Печерская
Госкорпорация «Росатом» и Фонд «Сколково» ищут инновационные проекты для участия в отраслевой акселерационной программе. Победители получат финансирование разработки и запуска новых продуктов и всестороннюю поддержку организаторов.
«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программуИрина Печерская
К участию приглашают компания, занятые в сферах:
- накопители энергии;
- новая энергетика;
- металлургия;
- химия;
- ТЭК;
- переработка отходов;
- цифровое моделирование;
- аддитивные технологии.
Участников акселерационной программы ждут:
- партнерство Госкорпорации «Росатом»;
- менторская поддержка от институтов развития, фондов и лидеров рынка;
- встречи с инвесторами;
- доступ к производственным и научным мощностям;
- возможность проектирования и разработки;
- консультации в онлайн-режиме;
- финансовая поддержка.
Подробная информация на сайте.
Фото на обложке: Md Azmir Hossen/shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма