Госкорпорация «Росатом» и Фонд «Сколково» ищут инновационные проекты для участия в отраслевой акселерационной программе. Победители получат финансирование разработки и запуска новых продуктов и всестороннюю поддержку организаторов.

«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу