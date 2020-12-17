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«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Госкорпорация «Росатом» и Фонд «Сколково» ищут инновационные проекты для участия в отраслевой акселерационной программе. Победители получат финансирование разработки и запуска новых продуктов и всестороннюю поддержку организаторов.

«Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу

К участию приглашают компания, занятые в сферах:

  • накопители энергии;
  • новая энергетика;
  • металлургия;
  • химия;
  • ТЭК;
  • переработка отходов;
  • цифровое моделирование;
  • аддитивные технологии.

Участников акселерационной программы ждут:

  • партнерство Госкорпорации «Росатом»;
  • менторская поддержка от институтов развития, фондов и лидеров рынка;
  • встречи с инвесторами;
  • доступ к производственным и научным мощностям;
  • возможность проектирования и разработки;
  • консультации в онлайн-режиме;
  • финансовая поддержка.

Подробная информация на сайте.

Фото на обложке: Md Azmir Hossen/shutterstock.com

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