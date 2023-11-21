Росавиация лишила «Победу» сертификата разработчика авиационной техники

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») лишилась полученного менее года назад сертификата разработчика авиационной техники. По данным источников, решение принято после просьбы со стороны управления Ространснадзора. В «Аэрофлоте» утверждают, что «Победа» отозвала свой сертификат сама.
О приостановке действия сертификата, который был выдан «Победе» 28 декабря 2022 года, свидетельствуют данные в перечне документов на сайте Росавиации.
Как сообщил источник «Известий», во время проверки управления Ространснадзора по надзору в гражданской авиации были выявлены нарушения федеральных авиационных правил. Их допустили в момент внесения модификаций на трех самолетах Boeing 737.
«Победа» получила сертификат 28 декабря 2022 г. Его действие было приостановлено с 10 ноября 2023 г. Документ подтверждал, что «Победа» может разрабатывать безопасную типовую конструкцию, поскольку ее структура и персонал удовлетворяют предъявляемым требованиям.
Представители «Победы» заявили, что решение не отразится на деятельности авиаперевозчика, летная годность воздушных судов будут обеспечивать за счет взаимодействия с департаментом развития конструкторских решений «Аэрофлота» и «Аэрофлот Техникс».
Фото на обложке: fifg /
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