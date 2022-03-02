Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Роскосмос» отменит запуск спутников OneWeb, если британское правительство не выйдет из состава акционеров

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Роскосмос» отменит запланированный на 5 марта 2022 года пуск спутников компании OneWeb с «Байконура», если не получит гарантий безопасности, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, главной гарантией является выход правительства Великобритании из состава акционеров компании.

«Роскосмос» отменит запуск спутников OneWeb, если британское правительство не выйдет из состава акционеров

«Роскосмос» отменит запуск с космодрома «Байконур» ракеты со спутниками британской компании OneWeb, если России в ближайшие два дня не будут предоставлены гарантии, что они не будут использоваться в военных целях.

Главной гарантией безопасности Рогозин назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров компании. «Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем», — заявил Рогозин. В госкорпорации пояснили, что это требование связано с враждебной позицией Великобритании в отношении России.

У «Роскосмоса» появились серьезные опасения, связанные с использованием спутников в военных целях. Госкорпорация направит французской Arianespace, которая является заказчиком запуска, а также самой Oneweb требования предоставить «юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать спутники в военных целях».

По словам Рогозина, OneWeb ведет переговоры с подрядчиком Пентагона по предоставлению информации военным ведомствам стран НАТО. Если «Роскосмос» не получит ответа на запросы, то спутники отправят в монтажно-испытательный корпус.

Отказ от пуска не приведет к серьезному экономическому ущербу «Роскосмосу», добавили в госкорпорации.

OneWeb создает на орбите сеть малых космических аппаратов для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всему миру. Правительство Великобритании является держателем контрольной доли в компании.

Фото на обложке: muph / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе
  2. 2 «Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит». Обзор космического стартапа Success Rockets
  3. 3 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
  4. 4 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
  5. 5 Подросток открыл новую планету во время стажировки в НАСА

ВОЗМОЖНОСТИ

02 марта 2022

Онлайн-хакатон «ТИМ ФОРС Альянс»

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ