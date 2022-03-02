«Роскосмос» отменит запуск спутников OneWeb, если британское правительство не выйдет из состава акционеров

«Роскосмос» отменит запланированный на 5 марта 2022 года пуск спутников компании OneWeb с «Байконура», если не получит гарантий безопасности, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, главной гарантией является выход правительства Великобритании из состава акционеров компании.
«Роскосмос» отменит запуск с космодрома «Байконур» ракеты со спутниками британской компании OneWeb, если России в ближайшие два дня не будут предоставлены гарантии, что они не будут использоваться в военных целях.
Главной гарантией безопасности Рогозин назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров компании. «Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем», — заявил Рогозин. В госкорпорации пояснили, что это требование связано с враждебной позицией Великобритании в отношении России.
У «Роскосмоса» появились серьезные опасения, связанные с использованием спутников в военных целях. Госкорпорация направит французской Arianespace, которая является заказчиком запуска, а также самой Oneweb требования предоставить «юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать спутники в военных целях».
По словам Рогозина, OneWeb ведет переговоры с подрядчиком Пентагона по предоставлению информации военным ведомствам стран НАТО. Если «Роскосмос» не получит ответа на запросы, то спутники отправят в монтажно-испытательный корпус.
Отказ от пуска не приведет к серьезному экономическому ущербу «Роскосмосу», добавили в госкорпорации.
OneWeb создает на орбите сеть малых космических аппаратов для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет по всему миру. Правительство Великобритании является держателем контрольной доли в компании.
Фото на обложке: muph /
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе
- 2 «Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит». Обзор космического стартапа Success Rockets
- 3 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
- 4 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
- 5 Подросток открыл новую планету во время стажировки в НАСА
ВОЗМОЖНОСТИ
02 марта 2022
04 марта 2022
05 марта 2022