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Американское кадровое агентство купило консалтинговую компанию главы X5 Group

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Американское кадровое агентство Heidrick & Struggles заключило соглашение о покупке консалтинговой компании RosExpert у основатели компании и главы X5 Group Игоря Шехтермана, сообщила пресс-служба RosExpert.

Американское кадровое агентство купило консалтинговую компанию главы X5 Group

Финансовые условия приобретения не разглашаются. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года.

Это приобретение является частью стратегии Heidrick & Struggles по расширению своего глобального присутствия на ключевых стратегических рынках по всему миру.

Благодаря этой сделке Heidrick & Struggles станет ведущим игроком рынка консалтинговых услуг в области лидерства в РФ и сможет предоставлять более широкий спектр решений и возможностей как локальным, так и международным клиентам, работающим в стране, говорится в сообщении.

Управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина отметила, что именно сейчас для российского бизнеса критически важен доступ к международной экспертизе. 

RosExpert — российская консалтинговая компания в области подбора топ-менеджеров, формирования управленческих команд и развития лидерского капитала, основанная главным исполнительным директором X5 Retail Group Игорем Шехтерманом в 1996 году.

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Фото на обложке: Flamingo Images / Shutterstock

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