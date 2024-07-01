Акции липецкой фабрики Roshen Порошенко переданы в доход России

Корпорация решила остановить деятельность фабрики в этом городе в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано.

Суд решил передать предприятие в доход РФ в феврале 2024 года. Оставшиеся в Липецке активы компании Порошенко оценивались в $200 млн.

Приставы также передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов».

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