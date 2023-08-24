«Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee

В июле 2023 года «Росинтер Ресторантс» зарегистрировал домены lalibela coffee cafe и lalibela coffee shop. После ухода из России бренда Costa Coffee ресторанный холдинг выбрал российского производителя кофе «Лалибела кофе» в качестве поставщика эксклюзивных блендов в кофейни и рестораны компании.

Теперь «Росинтер» планирует развивать сеть кофеен в партнерстве с «Лалибела кофе» и сейчас готовится к ребрендингу, подробности которого пока не раскрывает, пишет «Коммерсантъ».

Сотрудничество с производителем напитка позволит ресторанному холдингу сократить издержки на закупку сырья, полагают эксперты.

Coca-Cola приобрела бренд крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc за $ 5,1 млрд в 2018 году. Компания получила примерно 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В России Costa Coffee открылась в 2008 году под управлением «Росинтер» по договору франчайзинга. После того, как Coca-Cola покинула российский рынок в 2022 году «Росинтер» переименовал свои кофейни в Coffee.

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