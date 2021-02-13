Роскачество назвало востребованные онлайн-профессии для фрилансеров

Специалисты АНО «Россиийская система качества» (Роскачества) проанализировали рынок фриланса и называли онлайн-профессии, которые можно освоить, не выходя из дома. Эксперты данных направлений сравнительно меньше пострадали от отсутствия работы и снижения заработка во время пандемии, рассказали RB.ru в Роскачестве.

Список профессий:

Таргетолог — это специалист, который занимается рекламой в соцсетях. Он настраивает рекламу так, чтобы она показывалась только целевой аудитории рекламодателя. Для этого эксперт работает в том числе с такими параметрами, как география, возраст, профессия и интересы потенциальных клиентов.

«Потолка заработка у данной профессии практически нет. В вузах таргетингу не обучают, и освоить профессию можно только самостоятельно – с помощью существующей литературы на эту тему, консультаций экспертов и курсов», — отмечают в Роскачестве.

Копирайтер — создатель рекламных текстов.

Контент-менеджер, который, как правило, занимается заполнением товарных карточек или таблиц и написанием кратких типовых текстов с соблюдением требований SEO.

SMM-специалист, работа которого связана с ведением страниц компаний или групп в соцсетях.

Поясняется, что при самостоятельном обучении этой профессии, опыт и портфолио можно набрать на мелких заказах в соцсетях или на специализированных биржах.

Эксперт постоянно взаимодействует с аудиторией и создает для нее полезный контент.

Переводчик иностранных языков.

«Чаще всего фриланс-заказчикам требуется письменный перевод технической документации, однако, набив на этом руку и составив портфолио, можно найти и более интересные с точки зрения материала проекты», — рассказали составители списка.

В Роскачестве добавили, что зачастую профессионалам в этой сфере требуется сертификат, подтверждающий владение иностранным языком. Кроме того, заказчики могут направить тестовое задание, чтобы специалист продемонстрировал свои навыки перевода.

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