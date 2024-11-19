Роскомнадзор назвал условие блокировки игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор может ограничить доступ к украинской игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на основании соответствующего судебного решения, пока оно не поступало. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе регулятора.

«Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов. На данный момент таких решений в ведомство не поступало», — отметил представитель РКН.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 «имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России», указав, что это будет связано не только с тем, что «разработчики видеоигры поддерживают ВСУ».

«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — пообещал депутат.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица, который разрабатывает украинская студия GSC Game World. Игру анонсировали еще в 2010 году, но ее релиз неоднократно переносился, в том числе из-за российской военной спецоперации на Украине. В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. 2, поскольку на нем было размещено обращение разработчиков, которые осудили спецоперацию.

Фото на обложке: GSC Game World