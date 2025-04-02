Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на Россию

Согласно информации Роскомнадзора, атаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.

Также сообщается, что в марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали более 7 тыс. фишинговых ресурса и 62 сайта с вредоносным программным обеспечением. Кроме того, было отражено 1152 DDoS-атаки на системы органов государственного управления, операторов связи, онлайн-торговли, СМИ, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов.

В декабре директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов сообщил, что спрос крупных российских банков на проверку устойчивости IT-систем к DDoS-атакам за август-ноябрь 2024 года вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основные цели защиты — мобильные приложения и интернет-банкинг, так как их недоступность нарушает обслуживание клиентов и подрывает доверие к банку, отметил директор по развитию BSS Станислав Шилов.

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