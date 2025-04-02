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Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на Россию

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
В марте самая долгая DDoS-атака на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил «РИА Новости» Роскомнадзор. Максимальная мощность атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с и 359,33 млн пакетов в секунду.
Роскомнадзор рассказал о самой длительной DDoS-атаке на Россию
  1. Новости

Согласно информации Роскомнадзора, атаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.

Также сообщается, что в марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали более 7 тыс. фишинговых ресурса и 62 сайта с вредоносным программным обеспечением. Кроме того, было отражено 1152 DDoS-атаки на системы органов государственного управления, операторов связи, онлайн-торговли, СМИ, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов.

  • В декабре директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов сообщил, что спрос крупных российских банков на проверку устойчивости IT-систем к DDoS-атакам за август-ноябрь 2024 года вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основные цели защиты — мобильные приложения и интернет-банкинг, так как их недоступность нарушает обслуживание клиентов и подрывает доверие к банку, отметил директор по развитию BSS Станислав Шилов.

Фото на обложке: khunkornStudio / Shutterstock/ FOTODOM

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