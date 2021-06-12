Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с данными о людях под госзащитой

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Роскомнадзор сможет блокировать порталы с информацией о лицах, которые находятся под государственной защитой. Соответствующая поправка одобрена комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки, пишет ТАСС.

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с данными о людях под госзащитой

Сейчас госзащиту предоставляют судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, военнослужащим Росгвардии, Минобороны, Службы внешней разведки и другим.

Согласно поправкам, временный запрет может накладываться на распространение персональных данных лиц под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность, в том числе сотрудников силовых ведомств и судей.

Сейчас закон запрещает «выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе». Под оператором подразумеваются государственные и муниципальные органы, а также юридические и физические лица, которые занимаются обработкой персональных данных.

Другая поправка, одобренная к принятию, включает в перечень людей, которым предоставляется госзащита, уже уволенных со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии «сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество».

Законопроект, к которому предложена поправка, Госдума приняла в первом чтении 24 марта. Он предусматривает предоставление госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Ранее это могли претендовать только сотрудники указанных органов, которые были задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно участвующие в спецоперациях и борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом.

Фото: Mikhail Zhbankov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ГИБДД будет фиксировать разговор водителей по телефону при скрытом надзоре
  2. 2 США выдвинули антимонопольные законопроекты против Amazon, Apple, Facebook и Google
  3. 3 NASA начало прием предложений для двух частных полетов на МКС
  4. 4 Москва ввела жесткие правила для кикшеринга
  5. 5 Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

15 июня 2021

Криптонит Startup Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ