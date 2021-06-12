Роскомнадзор сможет блокировать сайты с данными о людях под госзащитой

Роскомнадзор сможет блокировать порталы с информацией о лицах, которые находятся под государственной защитой. Соответствующая поправка одобрена комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки, пишет ТАСС.

Сейчас госзащиту предоставляют судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, военнослужащим Росгвардии, Минобороны, Службы внешней разведки и другим.

Согласно поправкам, временный запрет может накладываться на распространение персональных данных лиц под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность, в том числе сотрудников силовых ведомств и судей.

Сейчас закон запрещает «выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе». Под оператором подразумеваются государственные и муниципальные органы, а также юридические и физические лица, которые занимаются обработкой персональных данных.

Другая поправка, одобренная к принятию, включает в перечень людей, которым предоставляется госзащита, уже уволенных со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии «сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество».

Законопроект, к которому предложена поправка, Госдума приняла в первом чтении 24 марта. Он предусматривает предоставление госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Ранее это могли претендовать только сотрудники указанных органов, которые были задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно участвующие в спецоперациях и борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом.

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