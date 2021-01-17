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Роскомнадзор потребовал снятия ограничений с «Постскриптума» на YouTube

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения на распространение телепередачи «Постскриптум» на YouTube. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор потребовал снятия ограничений с «Постскриптума» на YouTube

Телепередача выходит на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва».

Администрация видеохостинга отметила выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет.

В Роскомнадзоре отмечают, что выпуск не содержит запрещенной информации.

«В нем обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что действия администрации YouTube являются недопустимыми и ограничивают права жителей России на доступ к материалам российского СМИ.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

В ноябре 2020 года Роскомнадзор попросил отечественные IT-компании создать видеохостинги для российских средств массовой информации. Тогда YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News.

Фото: Daniel Krason / Shutterstock

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