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Роскомнадзор попросил IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Роскомнадзор обратился к российским IT-компаниям с просьбой создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Это связано с тем, что видеосервис YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор попросил IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ
«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении.

Ведомство также направило требование в американский Google, владеющий YouTube, о снятии ограничений с агентства Anna News. В Роскомнадзоре указали, что подобная политика цензуры нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.

Фото: rafapress / Shutterstock

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