Роскомнадзор попросил IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор обратился к российским IT-компаниям с просьбой создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Это связано с тем, что видеосервис YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении.

Ведомство также направило требование в американский Google, владеющий YouTube, о снятии ограничений с агентства Anna News. В Роскомнадзоре указали, что подобная политика цензуры нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.

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