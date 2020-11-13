Роскомнадзор запустил свой Telegram-канал

Роскомнадзор создал официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в аккаунте Роскомнадзора в Twitter.

Надзорный орган начал публиковать информацию о собственной деятельности, проверках IT-компаний в своём Telegram-канале. У канала пока почти 5 тысяч подписчиков и около десятка новостей в ленте.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении ведомства.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокировал Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений (так называемые ключи шифрования). Лишь в июне 2020 года ведомство по согласованию с Генпрокуратурой сняло ограничения на доступ к мессенджеру.

Это произошло после того, как соснователь сервиса Павел Дуров «выразил готовность противодействовать терроризму и экстремизму», отмечалось в сообщении Роскомнадзора. По данным Дурова, в России 30 млн человек пользуются сервисом быстрых сообщений.

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