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Роскомнадзор запретил распространять научные данные о VPN-сервисах

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Тимур Батыров
Тимур Батыров

Выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

Роскомнадзор запретил распространять научную и статистическую информацию о VPN-сервисах. Соответствующий приказ опубликован 20 ноября на официальном портале правовой информации. В силу он вступит с 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Роскомнадзор запретил распространять научные данные о VPN-сервисах
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Согласно документу, исключение будет сделано только для научной информации о VPN, необходимой для «обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи». 

Согласно прежней версии приказа, которая действует с 1 марта 2024 года, научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах в реестр РКН не попадала.

В пояснительной записке к проекту приказа Роскомнадзор отмечал, что VPN-сервисы  не предназначены для обхода блокировок и должны использоваться для защиты конфиденциальной информации, «в том числе для предотвращения утечки такой информации». «В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе организации финансовой сферы», — отметили в ведомстве.

В России к концу октября заблокировали почти 200 VPN-сервисов. Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергей Хуторцев пояснил, что они нарушали российское законодательство, предоставляя возможности для обхода блокировок. 

Доступ к VPN по требованию российский властей ограничивает и Apple. По данным на конец сентября американская компания удалила из российского App Store 98 VPN-приложений. Доступ к большинству из них был ограничен без публичных уведомлений.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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