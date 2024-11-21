Роскомнадзор запретил распространять научные данные о VPN-сервисах

Роскомнадзор запретил распространять научную и статистическую информацию о VPN-сервисах. Соответствующий приказ опубликован 20 ноября на официальном портале правовой информации. В силу он вступит с 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Согласно документу, исключение будет сделано только для научной информации о VPN, необходимой для «обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».

Согласно прежней версии приказа, которая действует с 1 марта 2024 года, научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах в реестр РКН не попадала.

В пояснительной записке к проекту приказа Роскомнадзор отмечал, что VPN-сервисы не предназначены для обхода блокировок и должны использоваться для защиты конфиденциальной информации, «в том числе для предотвращения утечки такой информации». «В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе организации финансовой сферы», — отметили в ведомстве.