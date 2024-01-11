Роскомнадзору могут разрешить принудительно вносить сайт в реестр ОРИ

Минцифры предложило добавить механизм принудительного включения сайтов в реестр организаторов распространения информации. Документ проекта опубликовали 29 декабря 2023 года, обратил внимание «Ъ». Сроки возможного вступления постановления в силу не сообщаются.
Министерство предлагает изменить подход к формированию реестра организаторов распространения информации (ОРИ), участники которого обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в ФСБ и устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Согласно предложениям, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в реестр ОРИ, если у него есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
Сейчас в реестр можно попасть добровольно или по требованию РКН, которому направляют обращения силовые структуры. За отказ могут оштрафовать или заблокировать. За невыполнение требований предусмотрен штраф до 6 млн рублей, за отказ от присоединения к реестру — в шесть раз меньше.
В Минцифры сообщили, что документом предполагается, что Роскомнадзор сможет включить сайт в реестр после повторного вынесения постановления об административном правонарушении. Собеседник газеты объяснил, что проект призван «повысить эффективность действующего механизма внесения компаний в ОРИ». В РКН отказались от комментариев.
Фото на обложке: frantic00 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жизнь без грантов от Минцифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?
- 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 3 Как избежать претензий от Роскомнадзора к сайту компании
- 4 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 5 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024