Роскомнадзору могут разрешить принудительно вносить сайт в реестр ОРИ

Минцифры предложило добавить механизм принудительного включения сайтов в реестр организаторов распространения информации. Документ проекта опубликовали 29 декабря 2023 года, обратил внимание «Ъ». Сроки возможного вступления постановления в силу не сообщаются.

Министерство предлагает изменить подход к формированию реестра организаторов распространения информации (ОРИ), участники которого обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в ФСБ и устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Согласно предложениям, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в реестр ОРИ, если у него есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.

Сейчас в реестр можно попасть добровольно или по требованию РКН, которому направляют обращения силовые структуры. За отказ могут оштрафовать или заблокировать. За невыполнение требований предусмотрен штраф до 6 млн рублей, за отказ от присоединения к реестру — в шесть раз меньше.

В Минцифры сообщили, что документом предполагается, что Роскомнадзор сможет включить сайт в реестр после повторного вынесения постановления об административном правонарушении. Собеседник газеты объяснил, что проект призван «повысить эффективность действующего механизма внесения компаний в ОРИ». В РКН отказались от комментариев.

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