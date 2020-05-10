РосКомСвобода запустила онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
РосКомСвобода запустила Pandemic Hackathon — онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали представители организации.
У хакатона две темы: здравоохранения и организация гражданской взаимопомощи.
Какие проекты можно предложить по теме «здравоохранение»:
- для решения проблем, с которыми сталкиваются врачи в условиях пандемии и высокой нагрузки на систему;
- для поиска новых подходов к взаимодействию врач-пациент;
- для защиты цифровых прав россиян в области медицины и охраны здоровья человека;
- для раскрытия данных.
Какие проекты можно предложить по теме «гражданская взаимопомощь»:
- для объединения россиян, которые хотят решить общую проблему;
- для защиты личной безопасности и организации оперативной связи с экстренными службами в критических ситуациях;
- для мониторинга и решения случаев нарушения прав граждан при введении особых режимов;
- для доступа к информации и обмена открытыми данными;
- для борьбы с фейк-ньюс..
В каких формах организаторы принимают прототипы решений и проектов: программное или мобильное приложения, IT-решения, бизнес-идеи, медиа, образовательная кампания.
По итогам хакатона участники должны представить проработанный программный продукт, концепт-дизайн или бизнес-план заявленной идеи.
Подать заявку можно до 22 мая на сайте хакатона.
Фото: PIYAWAT WONGOPASS / Shutterstock
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