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РосКомСвобода запустила онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

РосКомСвобода запустила Pandemic Hackathon — онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали представители организации. 

РосКомСвобода запустила онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

У хакатона две темы: здравоохранения и организация гражданской взаимопомощи. 

Какие проекты можно предложить по теме «здравоохранение»:

  • для решения проблем, с которыми сталкиваются врачи в условиях пандемии и высокой нагрузки на систему;
  • для поиска новых подходов к взаимодействию врач-пациент;
  • для защиты цифровых прав россиян в области медицины и охраны здоровья человека;
  • для раскрытия данных. 

Какие проекты можно предложить по теме «гражданская взаимопомощь»:

  • для объединения россиян, которые хотят решить общую проблему; 
  • для защиты личной безопасности и организации оперативной связи с экстренными службами в критических ситуациях;
  • для мониторинга и решения случаев нарушения прав граждан при введении особых режимов;
  • для доступа к информации и обмена открытыми данными; 
  • для борьбы с фейк-ньюс..

В каких формах организаторы принимают прототипы решений и проектов: программное или мобильное приложения, IT-решения, бизнес-идеи, медиа, образовательная кампания. 

По итогам хакатона участники должны представить проработанный программный продукт, концепт-дизайн или бизнес-план заявленной идеи.

Подать заявку можно до 22 мая на сайте хакатона.

Фото: PIYAWAT WONGOPASS / Shutterstock

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