РосКомСвобода запустила онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

РосКомСвобода запустила Pandemic Hackathon — онлайн-хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали представители организации.

У хакатона две темы: здравоохранения и организация гражданской взаимопомощи.

Какие проекты можно предложить по теме «здравоохранение»:

для решения проблем, с которыми сталкиваются врачи в условиях пандемии и высокой нагрузки на систему;

для поиска новых подходов к взаимодействию врач-пациент;

для защиты цифровых прав россиян в области медицины и охраны здоровья человека;

для раскрытия данных.

Какие проекты можно предложить по теме «гражданская взаимопомощь»:

для объединения россиян, которые хотят решить общую проблему;

для защиты личной безопасности и организации оперативной связи с экстренными службами в критических ситуациях;

для мониторинга и решения случаев нарушения прав граждан при введении особых режимов;

для доступа к информации и обмена открытыми данными;

для борьбы с фейк-ньюс..

В каких формах организаторы принимают прототипы решений и проектов: программное или мобильное приложения, IT-решения, бизнес-идеи, медиа, образовательная кампания.

По итогам хакатона участники должны представить проработанный программный продукт, концепт-дизайн или бизнес-план заявленной идеи.

Подать заявку можно до 22 мая на сайте хакатона.

Фото: PIYAWAT WONGOPASS / Shutterstock